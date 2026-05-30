Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

Vergeetachtigheid, tintelingen in je vingers, of plotseling moeheid – symptomen die je misschien afschuift als 'gewoon' ouder worden. Maar volgens voedingsdeskundige Martin Smollich van het Universitair Ziekenhuis Schleswig-Holstein is dat een gevaarlijke misvatting. Een vitamine B12-tekort sluipt ongemerkt je lichaam binnen.

De vitamine speelt een cruciale rol bij zenuwimpulsen, geheugen, bloedvorming en energieproductie. Een tekort manifesteert zich verraderlijk: jeuk, visuele stoornissen, desoriëntatie, of een verdoofd gevoel in tenen en vingers. "Als symptomen optreden, zijn er vaak al onomkeerbare zenuwschade," waarschuwt Smollich.

Vooral veganisten en ouderen lopen risico. Bij Bij 65-plussers heeft ongeveer een derde een latent B12-tekort. Wie medicijnen zoals metformin of maagzuurremmers slikt, loopt nog meer gevaar: bij die groep is de helft getroffen.

De oplossing? Laat je bloedwaarden testen via de huisarts, maar vraag expliciet naar Holo-Transcobalamine (Holo-TC) – niet het standaard serum-B12, dat minder betrouwbaar is. De krankenkasse vergoedt de test alleen bij klachten, maar preventief checken kan veel ellende voorkomen.