Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

Vergeetachtigheid, tintelingen in je vingers, of plotseling moeheid – symptomen die je misschien afschuift als 'gewoon' ouder worden. Maar volgens voedingsdeskundige Martin Smollich van het Universitair Ziekenhuis Schleswig-Holstein is dat een gevaarlijke misvatting. Een vitamine
B12-tekort sluipt ongemerkt je lichaam binnen.
De vitamine
speelt een cruciale rol bij zenuwimpulsen, geheugen, bloedvorming en energieproductie. Een tekort manifesteert zich verraderlijk: jeuk, visuele stoornissen, desoriëntatie, of een verdoofd gevoel in tenen en vingers. "Als symptomen optreden, zijn er vaak al onomkeerbare zenuwschade," waarschuwt Smollich.
Vooral veganisten en ouderen lopen risico.
Bij 65-plussers
heeft ongeveer een derde een latent B12-tekort. Wie medicijnen zoals metformin of maagzuurremmers slikt, loopt nog meer gevaar: bij die groep is de helft getroffen.
De oplossing? Laat je bloedwaarden testen via de huisarts, maar vraag expliciet naar Holo-Transcobalamine (Holo-TC) – niet het standaard serum-B12, dat minder betrouwbaar is. De krankenkasse vergoedt de test alleen bij klachten, maar preventief checken kan veel ellende voorkomen.