Aantal nieuwe coronagevallen met bijna 1000 gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen is het afgelopen etmaal weer toegenomen, na een scherpe daling de voorgaande dag. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4947 positieve tests geregistreerd, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. In het voorgaande etmaal ging het om 3970 nieuwe gevallen. Dat betekent een toename van 977 in het afgelopen etmaal.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde dinsdag dat het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen.