Baudet: partijbestuur heeft mij onterecht eruit gezet

Thierry Baudet beschuldigt het partijbestuur ervan dat hij onterecht is uitgeschreven uit het bestuur. Zijn mededeling op Twitter kwam bijna tegelijkertijd met de mededeling van het bestuur dat hij is uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Baudet spreekt van coupplegers. "Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen", aldus Baudet.