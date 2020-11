FVD zakt virtueel naar drie zetels in peiling Maurice de Hond

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de door ruzies geplaagde partij FVD drie zetels in de Tweede Kamer halen. Dat komt naar voren uit een peiling van Maurice de Hond onder ruim 3000 mensen. Vijf dagen geleden was dat virtuele aantal zetels van FVD vijf meer: acht. De PVV van Geert Wilders gaat in deze peiling van 24 naar 28 zetels. In een eerdere peiling van De Hond haalde FVD ook dat fictieve aantal van 28, dat was op 14 april 2019. FVD haalde bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 daadwerkelijk twee zetels. De afgelopen dagen is er ruzie binnen de partij. Meerdere senatoren, Europarlementariërs, Statenleden en ook de twee enige gemeenteraadsleden, onder wie Annabel Nanninga in Amsterdam, keerden FVD de rug toe. Ze vinden dat Thierry Baudet niet goed optreedt tegen extremistische uitingen bij de jongerenorganisatie. Antisemitisme Ook nemen zij afstand van omstreden uitlatingen van Baudet zelf over onder meer antisemitisme en complottheorieën over het coronavirus. Dat gebeurde tijdens een partijbijeenkomst vorige week. Baudet zei vrijdag dat hij zich deze uitspraken niet kan herinneren. Het probleem is volgens hem dat "mensen een glaasje op kunnen hebben" en dat het dan niet altijd duidelijk is of het om een grapje of een provocatie gaat. De uitkomst van deze peiling is een onderdeel van de zogenoemde 'weekpeiling' die De Hond elke week uitvoert. Meestal komen de uitkomsten daarvan op zondag naar buiten. Volgens De Hond wordt de rest van het onderzoek zondag naar buiten gebracht.