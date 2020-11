Vanaf morgen zijn mondkapjes verplicht: dit zijn de regels

De meeste mensen dragen allang een mondkapje in de winkel, maar voor de halsstarrige weigeraars is er vanaf morgen ook geen ontkomen meer aan. In de openbare binnenruimtes is het verplicht om een mondkapje te dragen. Dit zijn de regels:

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Je moet een mondkapje op in alle openbaar toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels musea, restaurants en theaters, maar ook op de middelbare school. Het mondkapje mag echter alweer af zodra een scholier op zijn plek zit. Ook als je in een restaurant aan tafel zit, mag het kapje (natuurlijk) af.

In het openbaar vervoer gold al een mondkapjesplicht, maar die wordt uitgebreid naar stations en bus- en tramhaltes. Ondertussen moet je uiteraard wel 1,5 meter afstand blijven houden. De mondkapjesplicht geldt niet voor kerken en moskeeën, maar ook muziekrepetities, sporten en optredens zijn uitgezonderd. Mensen die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn eveneens vrijgesteld.

Het mondkapje moet neus en mond bedekken en ontworpen zijn om virussen tegen te gaan (een sjaal is geen mondkapje). Ook spatschermen zijn niet toegestaan. Draag je geen mondkapje op een plaats waar dat wel verplicht is dan riskeer je een boete van 95 euro.