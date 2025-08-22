Waarom het misschien toch niet zo slecht is om vitaminepillen te slikken

In Nederland zijn we nogal van de leer: gewoon genoeg groente en fruit eten dan heb je geen vitaminepillen nodig. Dat is ook zo, alleen het valt niet mee om álle vitamines voldoende binnen te krijgen, legt een hoogleraar in Het Parool uit.

Sinds het begin van de tweede coronagolf wordt aangeraden om vitamine D te slikken. Krijg je voldoende zon dan heb je het in principe niet nodig, maar het is winter. De zon schijnt niet veel en bovendien niet zo fel. Hoogleraar immunologie van de universiteit van Wageningen Huub Savelkoul: "Als je vitamine D toevoegt aan immuuncellen, zie je dat die het beter doen." Vooral voor mensen die te zwaar zijn is extra vitamine D belangrijk. "Het lichaam stopt de vitamine D in het vetweefsel, waardoor het niet door het afweersysteem kan worden gebruikt."

Ook van zink is bekend dat het je immuunsysteem versterkt en zelfs het aantal ziektedagen bij griep en verkoudheid kan verminderen. Het zit in groente en vlees, maar regelmatig krijgen mensen er te weinig van binnen. Ook een zinktabletje zou dus geen kwaad kunnen. Verder is selenium mogelijk belangrijk. "Dat krijg je binnen door te eten van groente uit de volle grond, maar dan hebben we een probleem, want de grond in Noordwest-Europa is toevallig vrij arm aan selenium. Dat betekent dat je aardig wat groente moet eten om aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid te komen," aldus Savelkoul.

De hoogleraar legt uit dat zink, selenium en vitamine D mogelijk effect hebben op de ernst en duur van Covid-19. "In Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk zijn ze veel opportunistischer met vitamines en mineralen. Placebo-effect of niet, als je je er beter bij voelt: vooral doen, zeggen ze daar. In Nederland zijn we weleens, als het op vitamines aankomt, roomser dan de paus."

Tegelijkertijd benadrukt hij dat het beter is om vitamines binnen te krijgen uit groente en fruit. Het gevaar van vitaminepillen is dat mensen dan minder groente gaan eten, terwijl die bijvoorbeeld ook veel vezels bevatten en de vitamines wellicht beter worden opgenomen.