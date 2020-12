‘Noodvoorziening toeslagdrama ging niet naar ouders’

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslag voorkomen dat de noodvoorziening die werd uitgekeerd aan gedupeerde ouders direct naar schuldeisers zou worden overgemaakt. "Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop en gelukkig trokken de gedupeerden bij mij aan de bel en kon ik middels een brief aan staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het tij laten keren", zegt Reinier van Zutphen in een interview met De Telegraaf.

Duizenden gezinnen, die door deze affaire in de schuldsanering terecht waren gekomen, verkeerden in zulke grote problemen dat ze uit coulance aanspraak konden maken op een zogenaamde noodvoorziening van 500 euro en een eenmalige gift van 750 euro om het ergste leed te slechten. Maar toen dat uitgekeerd zou worden, dreigde het geld rechtstreeks naar schuldeisers te gaan. Van Zutphen wist dat te voorkomen.

"Maar het is van de zotte dat we zien dat de systemen nog steeds niet werken. Terwijl de Kamer het bespreekt gebeurt het onder je ogen nog een keer. Ik ben dan ook heel benieuwd wat het rapport van de commissie die de kinderopvangtoeslagaffaire behandelt oplevert", stelt Van Zutphen.