Zware sneeuwval in Alpen leidt tot problemen

Zware sneeuwval leidt tot problemen in grote delen van de Alpen. Hoewel sneeuw in de bergen in december op zich normaal is, blijken een tot twee meter sneeuwval in een keer toch kritieke situaties te veroorzaken. Daarnaast wordt in sommige gebieden tot een meter nieuwe sneeuw verwacht. Ook dreigen er gevaarlijke lawines. Door de grote hoeveelheden sneeuw kwam het tot aanzienlijke verkeersproblemen. Op de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië werd het treinverkeer onderbroken en moest ook de snelweg gedeeltelijk dicht. In het Italiaanse Zuid-Tirol waren er veel stroomstoringen. Sinds zondagochtend zijn ongeveer 1400 brandweerlieden ingezet. Ook in Zwitserland zijn treinverbindingen uitgevallen. Door smeltende sneeuw waren er her en der overstromingen. In Prägraten am Grossvenediger in Oostenrijk werden door een lawine vier huizen en een voertuig beschadigd. Niemand raakte gewond. Ongeveer 100 mensen moesten in veiligheid worden gebracht. In Tirol zaten ongeveer 3500 huishoudens zonder elektriciteit nadat bomen op hoogspanningsleidingen waren gevallen.