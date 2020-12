Amerikaanse justitie onderzoekt belastingzaken van zoon Biden

De Amerikaanse justitie is een onderzoek begonnen naar de belastingzaken van Hunter Biden, zoon van aankomend Amerikaans president Biden. Hunter zegt de kwestie zeer serieus te nemen, staat in een verklaring die is verspreid door het campagneteam van Biden.

De zoon van Biden is ervan overtuigd dat een "professionele en objectieve beoordeling" zal aantonen dat hij zijn zaken op een legale en gepaste manier heeft afgehandeld, mede "met de hulp van professionele belastingadviseurs."

Hunter Biden was regelmatig doelwit van aanvallen door het Republikeinse kamp tijdens de jongste verkiezingscampagne. De krant New York Post beweerde dat Hunter zo'n zes jaar geleden de invloed van zijn vader heeft gebruikt toen hij voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma werkte. Biden, destijds vicepresident, zou zijn zoon te hulp zijn geschoten.