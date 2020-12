Weer raketaanval op Afghaanse hoofdstad, ondanks vredesoverleg

De Afghaanse hoofdstad Kabul is zaterdag weer onder vuur genomen met raketten. De autoriteiten zeggen dat zeven projectielen neerkwamen in woonwijken en drie in de buurt van de luchthaven. Zeker een persoon kwam om het leven.

Het gaat om de tweede grote raketbeschieting in minder dan een maand tijd. Die valt samen met het vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban, die ontkennen iets te maken te hebben met de aanval.

Bij de vorige raketaanval, op 21 november, vielen acht doden en tientallen gewonden. Toen eisten de extremisten van Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op. Die terreurorganisatie pleegt vaker bloedige aanslagen op burgerdoelen in het door conflict verscheurde land.

De Verenigde Staten hebben duizenden manschappen gelegerd in Afghanistan. President Donald Trump maakte vorige maand na de door hem verloren verkiezingen bekend op de valreep nog 2000 van de 4500 militairen uit het land terug te trekken. Critici klagen dat hij daarmee het vredesproces kan ondermijnen.