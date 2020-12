Vakantiegangers zijn aso’s, kerkgangers wordt ‘vriendelijk gevraagd’ thuis te blijven

Wie zich over de grens waagt, waar veelal minder corona is dan hier, is een aso volgens premier Rutte. Ondertussen mogen kerkgangers het virus in het rond zingen. Hen wordt enkel ‘vriendelijk verzocht’ om thuis te blijven, terwijl delen van de bible belt tot de grootste broeihaarden van het coronavirus behoren.

De regels

De nieuwe lockdownmaatregelen hebben geen gevolgen voor kerken, erkent minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) in een brief aan kerkgenootschappen, waar het Nederlands Dagblad over schrijft. Hij vraagt daarin kerken dringend zich aan te sluiten bij het landelijk beleid. Het zou ‘enorm helpen in de bestrijding van het virus’ als religieuze organisaties gezamenlijk met strengere richtlijnen komen, klinkt het vriendelijk.

Dan premier Mark Rutte gisteren over vakantiegangers: “Als je de komende weken de onbeschaamdheid hebt om op wintersportvakantie te gaan of te gaan vliegen, terwijl je daar geen dringende reden voor hebt, is dat gewoon asociaal.”

De besmettingscijfers

En dan de besmettingscijfers: Urk, Staphorst, Barneveld, Bunschoten, Ede, Woudenberg, Altena, Zaltbommel, allemaal gemeenten die donkerrood kleuren op de besmettingskaart én waar veel protestants-christelijke kerkgangers wonen.

En hoe zit het met de corona-uitbraken in vliegtuigen? Die zijn er niet of nauwelijks. Arnold Barnett, professor statistiek aan de Amerikaanse universiteit MIT, berekende dat het risico op een besmetting aan boord 1 op 4300 is, uitgaande van een twee uur durende vlucht waarbij iedereen een mondkapje draagt.

Voorbeeld

Dat wil niet zeggen dat je op vakantie moet gaan, zeker niet. Er is risico op besmetting als je te dicht op elkaar gaat staan bij het boarden, maar vooral: aangekomen op je bestemming wil je meer doen dan binnen zitten, bijvoorbeeld op elkaar gepakt bij een skilift staan, en dan neemt de besmettingskans direct toe.

Verreweg de meeste mensen gaan ook niet op vakantie en blijven thuis. Het zou kerkgangers sieren als ze het voorbeeld van de vakantiegangers zouden volgen.