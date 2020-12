Zijn andere landen wel klaar om te vaccineren?

In Nederland wordt er flink gemopperd: pas op 8 januari begint ons land met vaccineren. En dat is dan nog een ‘symbolische prik’. Het echt op grote schaal inenten laat nog langer op zich wachten. Zijn andere landen er wel klaar voor?

Vanaf 27 december kan de Europese Unie beginnen met vaccineren. Veel landen hebben aangekondigd dan ook direct de eerste prik te zetten. Nederland kan pas vanaf 18 januari op slechts 25 testlocaties aan de slag.

Duitsland

Duitsland is er klaar voor. Met 400 vaccinatiecentra door het hele land en zo’n 10.000 man personeel kunnen de oosterburen vanaf 27 december in volle vaart gaan vaccineren.

Frankrijk

In Frankrijk beginnen ze vlak na kerst met het inenten van ouderen en kwetsbaren. In januari en februari worden 1 miljoen Fransen ingeënt, zo is de bedoeling. In maart zouden 14 miljoen vaccinaties moeten volgen. Toch zal het tot ver in de zomer duren voor ze klaar zijn. Probleem is ook: slechts 59 procent is op dit moment bereid zich te laten inenten.

België

Bij onze zuiderburen wordt op 27 december ook de eerste symbolische prik gezet bij enkele duizenden mensen. Pas begin januari gaat het vaccinatieprogramma echt van start. Wel is er kritiek dat een strategie ontbreekt: waar er gevaccineerd gaat worden is bijvoorbeeld nog onduidelijk.

Spanje

De Spaanse premier zegt dat het zorgstelsel in het land klaar is voor de vaccinaties. Hij verwacht dat aan het einde van het eerste trimester „een substantieel deel van de bevolking” ingeënt zal zijn. Diverse organisaties in het land bevestigen dat. Er wordt alleen nog naarstig gezocht naar personeel, zelfs tandartsen melden zich aan om te gaan vaccineren.

Italië

In Italië vaccineren ze in stijl in 1500 grote houten paviljoenen met een bloem erop, verspreid over het land. Ook daar beginnen ze eind december symbolisch en gaan ze begin januari pas echt van start. Wel zijn er nog een paar hordes te nemen: er is niet genoeg personeel en er zijn niet genoeg vrieskisten om het vaccin in te bewaren.