Ernst Kuipers: gemuteerd virus kan druk op ziekenhuizen verlengen

Als de gemuteerde, besmettelijkere variant van het coronavirus die zich in het Verenigd Koninkrijk verspreidt inderdaad ook in Nederland is opgedoken, wordt het lastiger om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Daarmee blijft dan ook de druk op de ziekenhuizen langer hoog, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandagmiddag over de situatie in de ziekenhuizen.

De kans om na een besmetting met de nieuwe variant van het virus op de ic te komen is volgens de laatste informatie niet hoger, aldus Kuipers, omdat je er niet per se zieker van wordt. Wel maakt hij zich zorgen over de aanhoudende hoge infectiegetallen. Maandag werden meer dan 11.000 nieuwe gevallen gemeld. "En de nieuwe variant kan daar ook effect op hebben." Kuipers hoopt vooral dat de strenge lockdown een gunstige uitwerking gaat hebben op het aantal besmettingen.

Op dit moment liggen er meer dan 2100 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 586 op de intensive cares. Er liggen ook 429 niet-Covidpatiënten op de ic's. Maandag is voor het eerst sinds oktober weer begonnen met het verplaatsen van coronapatiënten naar Duitsland. De maximale capaciteit in de ziekenhuizen is nog niet bereikt, maar er kan per dag maar een kleine hoeveelheid patiënten worden vervoerd. "Je kunt niet wachten op een piek en dan pas beginnen met verplaatsen", aldus Kuipers. Daarom worden komende tijd naar verwachting dagelijks kleine aantallen patiënten naar Duitsland verplaatst.

Maandag gaf het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) officieel groen licht voor het Pfizer-vaccin. Daarmee is een cruciale stap gezet naar toelating van dit eerste coronavaccin tot de Europese Unie. "Fantastisch", noemde Kuipers het nieuws. "Daar zitten we erg op te wachten."