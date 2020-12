RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer fors gestegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft dinsdag weer een wekelijks overzicht van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het aantal besmettingen lag in de afgelopen week opnieuw beduidend hoger dan een week eerder, zoveel is zeker. Het weektotaal kan heel goed boven de 80.000 uitkomen.

In de vorige weekrapportage meldde het instituut dat 58.412 mensen een positief testresultaat hadden gekregen. Dat was al een toename van 36 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Op de dag waarop de laatste weekcijfers werden gepubliceerd, begon de strenge lockdown waarmee het kabinet overbelasting van de ziekenhuiszorg hoopt te voorkomen. In de dagen die volgden, liep het aantal geconstateerde besmettingen verder op.

Zondag noteerde het RIVM meer dan 13.000 nieuwe gevallen. Maandag bleef de teller steken op ruim 11.200. In de laatste zes dagen registreerde het instituut opgeteld ruim 72.500 positieve testuitkomsten. Het totale weekaantal wordt bepaald door de meldingen die nog tot dinsdagochtend binnenkomen.

Het is niet verwonderlijk dat de lockdown in de eerste week nog niet heeft geleid tot daling van het aantal besmettingen. De incubatietijd is gemiddeld vijf tot zes dagen en maximaal 14 dagen volgens het RIVM. Van de mensen die coronaklachten krijgen, ontwikkelt 99 procent die binnen 10 dagen na besmetting. Wie nu klachten krijgt, kan het virus dus nog voor de lockdown hebben opgelopen.

Het RIVM gaat in de weekcijfers ook in op sterfte, ziekenhuisopnames en het reproductiegetal.