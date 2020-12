Hoogleraar voorspelt nieuwe ‘roaring twenties’: “We gaan straks het leven vieren”

We zijn gewoontedieren en dit is niet de eerste pandemie die de mensheid doormaakt dus, zo voorspelt dr. Nicholas Christakis, gaan we opnieuw een ‘roaring twenties’ beleven, net als na de Spaanse griep van 1918. “Vaak volgt een periode van uitbundige sociale interactie.”

Niet nieuw

De professor aan Yale en sociaal epidemioloog Christakis beschrijft in zijn nieuwe boek Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live een patroon. “Wat nu gebeurt lijkt voor veel mensen vreemd en onnatuurlijk, maar epidemieën zijn niet nieuw voor onze soort. Ze zijn alleen nieuw voor ons.”

Als de pandemie voorbij is, breekt meestal een feestelijke periode aan waarin mensen elkaar veelvuldig opzoeken. Christakis verwacht dan ook een tweede ‘roaring twenties’, de roerige periode na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep, waarin het leven werd gevierd.

Ontkenning

“Tijdens epidemieën zie je dat mensen religieuzer worden, soberder gaan leven, geld sparen en risico mijden. Dat gebeurt al honderden jaren als er ziektes uitbreken en dat zie je ook nu,” aldus de hoogleraar. Zelfs de desinformatie, verdeeldheid en ontkenning zijn typisch of zelfs nodig tijdens een pandemie, zegt Christakis, die benadrukt dat er altijd genoeg expertise en vertrouwen overblijven.

Economie

Ook gebeurt het vaker wel dan niet dat de economie instort. “Veel mensen denken dat de economie vertraagt door acties van de overheid, maar het is het virus dat slecht is voor de economie,” aldus Christakis. “Zelfs bij oude beschavingen crashten economieën tijdens een epidemie en toen was er geen overheid, die scholen en restaurants sloot.”

Losbandigheid

Maar al deze soberheid roept een tegenreactie op. Als straks de scherven van de pandemie zijn opgeveegd, zo tegen 2024 verwacht de professor, dan breekt een feestelijke tijd aan. Alles wat lang niet kon, gebeurt dan overmatig: de stadions zijn weer vol, net als de nachtclubs, kunst en cultuur floreren. “In 2024 worden alle trends van de pandemie omgedraaid. Mensen zullen eindeloos op zoek gaan naar sociale interactie. Dit kan gepaard gaan met seksuele losbandigheid, een royaal uitgavenpatroon en een afkeer van religie.”