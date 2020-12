Recordaantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zijn dinsdag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geteld. De afgelopen 24 uur werden 36.804 gevallen geconstateerd en overleden 691 mensen aan de ziekte Covid-19. De cijfers zijn fors hoger dan maandag toen 33.364 besmettingen en 215 doden werden geteld.

Mogelijk is de groei te wijten aan de nieuwe variant van het virus die in het koninkrijk is opgedoken en waarschijnlijk besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus. Tot nu toe zijn er in het land meer dan 2 miljoen coronabesmettingen vastgesteld en zijn een kleine 68.000 mensen overleden aan het longvirus.