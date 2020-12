Drie Franse agenten die vrouw redden doodgeschoten door haar man

De politie werd iets na middernacht opgeroepen voor een melding van huiselijk geweld. De vrouw was naar het dak gevlucht. Toen de agenten het huis benaderde, werden ze onder vuur genomen door de man. Een van hen stierf aan zijn verwondingen, een tweede werd naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan zijn dij.

Daar hield de schutter het niet bij. Nadat hij zijn huis in brand stak, opende hij opnieuw het vuur op agenten. Daarbij vielen opnieuw twee dodelijke slachtoffers. De vrouw werd wel in veiligheid gebracht.

De man was al bekend bij de politie om aanklachten over de voogdij over zijn kinderen.

Drie agenten die werden opgeroepen om een vrouw uit haar huis te redden zijn dinsdagnacht doodgeschoten door haar 48-jarige man met psychische problemen. Een vierde raakte gewond. Het incident gebeurde in een afgelegen gehucht nabij Saint-Just (Puy-de-Dôme), schrijft Le Monde.