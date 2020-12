‘Pfizer-vaccins onderweg naar EU-landen’

De bezorging van Pfizer-coronavaccins aan EU-lidstaten lijkt woensdag op gang te zijn gekomen. Bij de grote fabriek van de farmaceut in het Belgische Puurs reden drie grote koeltrucks weg. Alle voertuigen kregen een escorte van twee politiewagens.

Het Amerikaanse bedrijf wilde niet zeggen welke landen in de Europese Unie de eerste ladingen kunnen verwachten. Veel lidstaten willen op 27 december gaan vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, twee landen die niet tot de EU behoren, zijn daar al mee begonnen. Nederland begint in januari met het inenten van mensen.

Het middel van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is als eerste coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. Pfizer wilde uit "veiligheidsoverwegingen" niet in detail treden over de distributie van het vaccin, dat wordt geproduceerd in België.