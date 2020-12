Bijna 40.000 nieuwe Britse coronagevallen in een dag tijd

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen etmaal een recordaantal van 39.237 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Ook telde het land 744 doden bij wie in de afgelopen vier weken een besmetting met het longvirus was vastgesteld.

Het vorige recordaantal besmettingen werd dinsdag gevestigd met een totaal van 36.804. Die dag werden 691 overlijdens als gevolg van het virus gemeld.

Het totaal aantal Britten bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, is gestegen tot boven de 2,1 miljoen. Het dodental nadert de 70.000.

Zwaar getroffen

Italië is het zwaarst getroffen Europese land tot nog toe. Het coronadodental passeerde daar woensdag de 70.000. Met 70.395 sterfgevallen neemt het wereldwijd de vijfde plaats in. De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen met volgens de Johns Hopkins Universiteit bijna 325.000 doden. Brazilië volgt met bijna 190.000 doden en India is derde met ruim 146.000 sterfgevallen.

In de VS zijn ook verreweg de meeste besmettingen vastgesteld met bijna 18,3 miljoen. India heeft iets meer dan 10 miljoen gevallen geteld.