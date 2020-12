Britse variant coronavirus nu ook in Duitsland

De meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus is nu ook in Duitsland opgedoken. Een vrouw die zondag van Londen naar Frankfurt vloog, testte positief op besmetting met het virus. Onderzoek wees uit dat het ging om de variant die vooral in Groot-Brittannië zich al heeft verspreid, meldde de deelstaat Baden-Württemberg donderdag.

Het is het eerste geval van het gemuteerde virus dat in Duitsland is vastgesteld. De vrouw, die slechts milde symptomen heeft, is in het huis van familie in isolatie gegaan. Drie personen met wie ze nauw contact heeft gehad, zitten ook in quarantaine.