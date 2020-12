Heel veel mensen in Urker kerk: ‘God beschermt ons’

In Urk, bekend van vis, drugs en vechtende jongeren, is god zo belangrijk dat geen virus of overheid de mensen uit de kerk houdt. Dus zeker op Eerste Kerstdag niet. In de Jachin Boazkerk zaten honderden mensen op een kluitje, zonder mondkapje.

De verslaggever van De Telegraaf hoorde uit meerdere kerken in het dorp klinkt luid gezang van kerkgangers die uit volle borst meezongen. Zingen in gesloten ruimtes levert, zoals bekend, extreem veel infectierisico.

Een bejaarde vrouw zegt tegen de pers: „Nu moeten we weer aan iedereen gaan uitleggen waarom we samenkomen. Wanneer gaan jullie eens opschrijven dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, omdat God ons hier allemaal beschermt.”

Maar god is er kennelijk met zijn heilige hoofd niet goed bij: Urk heeft veel meer besmettingen dan gemiddeld.

Te vrezen wordt dat er daar dankzij Kerst nog veel bijkomen