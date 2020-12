Nieuwe variant coronavirus gevonden bij persoon in regio Rijnmond

De nieuwe variant van het coronavirus is bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond na berichtgeving in het AD. Het is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met de gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus.

De GGD doet nog onderzoek en kon geen verdere informatie geven over hoe de patiënt besmet is geraakt. Dinsdag werd bekend dat twee mensen uit de regio Amsterdam de nieuwe coronavariant hebben opgelopen. Er wordt ook nog uitgezocht hoe zij besmet zijn geraakt met het virus.