Vol en opgeblazen gevoel na het kerstdiner? Zo kom je er van af

Het zou best kunnen dat je nóg meer eet met kerst dan anders. Zeker als je bedenkt dat supermarkten in de afgelopen week een recordomzet draaiden van meer dan een miljard euro. Dat eten moet toch in onze buiken verdwijnen. Je zou er zomaar een opgeblazen gevoel van kunnen krijgen.

Er zijn tips om het volle gevoel te voorkomen, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens huisarts Tamara de Weijer is het goed om je van tevoren te bedenken wat je echt graag wilt eten, zodat je niet gaat eten om het eten. Ook helpt het om niet te veel verschillende dingen op tafel te zetten. Voedingsdeskundige Monica Mars: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een variatie-effect bestaat. Oftewel: hoe meer keuze er is tijdens een maaltijd, hoe meer je eet. Dit heeft te maken met een fenomeen dat ‘sensorisch specifieke verzadiging’ wordt genoemd.”

Is het toch te veel geworden, dan heeft Weijer tips om zo snel mogelijk van dat volle gevoel af te komen. “Eet een tijdje niet. Dan komt je spijsvertering tot rust. En ga na het eten even een stukje lopen. Dan komt je spijsvertering op gang.” En laat de alcohol na het eten staan. “Alcohol heeft een paar negatieve eigenschappen. Het stopt de vetverbranding omdat je lijf eerst het gif moet afbreken.”

“Dit is voor veel mensen ook bekend als het ‘toetjeseffect’. Je zit vol van het hoofdgerecht (vaak hartig van smaak), maar een dessertje (vaak zoet) kan er nog wel bij.”