In de Benthemstraat in Rotterdam heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt een groot feest in een bedrijfspand. Bij dit feest waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Of er aanhoudingen zijn verricht meldt de politie niet.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan dat mensen samenkomen om te feesten.