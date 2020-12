1 op 10.000 Amerikanen dood door Covid. Meer dan in WW2

In de 10 maanden dat de pandemie voort raast zijn er 330.000 Amerikanen aan de ziekte overleden. Het aantal per dag en maand neemt nog steeeds toe. De laatse vier weken van dit jaar zijn het er 60.000

Volgens de Johns Hopkins University zijn er in 2020 bijna 19 miljoen bevestigde infecties gemeld, met een gemiddeld aantal dagelijkse nieuwe gevallen van meer dan 200.000 in de laatste dagen van het jaar. Dat zijn er veel meer dan in de eerste golf.

In de laatste weken van het jaar is Covid-19 de belangrijkste doodsoorzaak in de VS geworden. Gezondheidsfunctionarissen hebben denken dat het aantal doden begin 2021 zal stijgen tot boven de 400.000. Daarmee zijn er aan Covid meer Amerikanen gestorven dan er Amerikaanse soldaten sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog.