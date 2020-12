Veen: ‘Ieder jaar koopt iemand een sloopauto om er de brand in te zetten’

De dagelijkse rellen in het Brabantse veen zijn geen toeval. Ze zijn gepland en de jeugd leeft er naar toe en bereidt zich goed voor: ‘ Ieder jaar koopt iemand een sloopauto om er de brand in te zetten.’

Anders dan de afgelopen dagen kon de brandweer dit keer wel blussen.

Het aansteken van sloopauto’s op de kruising van de Witboomstraat is een jaarlijkse traditie, waar de gemeente Altena al jaren mee worstelt. Hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger. Want dat de jongeren geen belangstelling hebben voor de anderhalve meter is duidelijk.

Later op de avond gingen ook een auto en een paardentrailer in vlammen op. De trailer zat vol met auto- en vrachtwagenbanden.

Voor het maximale rook- en stankeffect