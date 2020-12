Verzorgenden: uitspraken Van Dissel zijn klap in het gezicht

Jaap van Dissel van het RIVM lijkt in een interview met de NOS een verband te leggen tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Dat zegt Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN. Ze noemt de uitspraken "een klap in het gezicht van verzorgenden die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor kwetsbare bewoners."

In het interview op tweede kerstdag krijgt de RIVM-baas de vraag wat er mis is gegaan in de verzorgingstehuizen, waar het aantal coronabesmettingen tijdens de eerste golf hoog opliep door een tekort aan testen en beschermingsmiddelen. "Wat we geleerd hebben is dat daar een heleboel factoren spelen. Daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen. Het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen", antwoordt hij.

De Kleijne noemt de suggestie dat de besmettingen te wijten waren aan het opleidingsniveau van de professionals "onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen". "Wij hebben zelf de grootste risico’s gelopen door het gevoerde beleid. Door de tekorten aan persoonlijke beschermende middelen, omdat de wijk en de verpleeghuizen lange tijd achteraan de rij stonden bij de verdeling daarvan. Door de onveilige en onrealistische RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermende middelen en mondneusmaskers."

De uitspraken en het gebrek aan reflectie in het interview op het eigen beleid stuiten de achterban flink tegen de borst, laat een woordvoerder van V&VN weten. Via sociale media wordt de reactie van De Kleijne veel gedeeld. "Er zijn honderdduizenden verzorgenden die al een jaar lang in de frontlinie staan tegen corona, daar heeft hij wat tegenover uit te leggen."