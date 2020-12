Grapperhaus: jaartje geen vuurwerk is echt niet zo’n opoffering

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie heeft "weinig begrip voor een klaagzang" over de beperkingen bij de komende jaarwisseling. Het verbieden van "dat knalfeestgedoe is echt niet zo’n opoffering. Als we dát al niet kunnen opbrengen. Het is een klein offer," zegt hij in het AD.

De minister roept in de krant Nederlanders op om de jaarwisseling rustig thuis te vieren en hulpverleners te ontzien. "Het bekogelen van brandweerlui, boa’s en agenten met vuurwerk is van de gekke. Houd je handen thuis! Dat beschamende gedrag wordt steeds erger en het worden steeds meer mensen. Er is een horkerigheid en onbeschaafdheid tegen hulpverleners ontstaan," zegt de bewindsman.

"We moeten accepteren dat deze jaarwisseling anders gaat zijn dan normaal. Het is een beetje een oorlogsjaar." Grapperhaus maakt zich zorgen omdat mensen dit jaar geen vuurwerk mogen afsteken en er ook geen feesten en bijeenkomsten gehouden mogen worden.

Grapperhaus wil dat eventuele relschoppers nog voor februari zijn berecht, als dat via snelrecht mogelijk is. "Ik vind als je een hulpverlener agressief bejegent of zelfs molesteert, ga je de bak in. Punt."

Mensen die illegaal vuurwerk afsteken noemt Grapperhaus 'idioten'. "Sorry, ik heb er geen ander woord voor. Het laat zich raden dat dit komt door het verbod. Maar het gaat om illegaal vuurwerk. Dat was vorig jaar illegaal, en is ook volgend jaar weer illegaal. Dus moeten we optreden, en dat doen we."

Op de vraag of Grapperhaus zich weer comfortabel voelt om normen te stellen na de kritiek op hem over zijn bruiloft waar de coronaregels werden overtreden zegt hij: "Zeker. Ik ben de minister van de voorbeeldfunctie, dat weet ik. Ik heb over mijn bruiloft verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer en er is mij een boete opgelegd. En die heb ik netjes betaald. Ik heb iets gedaan dat niet mocht, en heb de prijs betaald. Maar ik vind dat nog wel iets anders dan het bekogelen van brandweerlui, boa’s en agenten met vuurwerk."