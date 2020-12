Dit jaar grootste stijging aantal overledenen sinds Tweede Wereldoorlog

Niet eerder steeg in vredestijd het aantal overlijdensgevallen zo snel als afgelopen jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het eind van 2020. Dit jaar stierven er in Nederland tot nog toe 162.000 mensen, 13.000 meer dan verwacht. Dat schrijft het FD

‘Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dergelijke stijging van het aantal overledenen niet waargenomen’, stelt het CBS dinsdag. In de cijfers zijn mensen die overlijden in de laatste week van het jaar nog niet opgenomen. De aantallen zullen dus nog verder oplopen.

Het CBS meldt elke week het aantal sterfgevallen in Nederland en of dat er meer of minder zijn dan verwacht. Sinds de uitbraak van het coronavirus worden die cijfers nauwgezet in de gaten gehouden. Vooral de zogeheten oversterfte is van belang: hoeveel meer mensen er tijdens de pandemie overlijden dan was geraamd op basis van de ervaring in andere jaren.

Door de hogere sterfte en de afname van het aantal immigranten is de bevolking in 2020 veel minder hard gegroeid dan was verwacht