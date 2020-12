Studie: tien keer zoveel coronabesmettingen in Wuhan als China beweert

Bijna een half miljoen inwoners van Wuhan hebben vermoedelijk het coronavirus opgelopen. Dat is tien keer zoveel als het officiële aantal gemelde besmettingen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Chinese gezondheidsautoriteiten, waarover CNN schrijft.

De onderzoekers analyseerden bloedsamples van meer dan 34.000 mensen: inwoners van Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, maar ook van Beijing, Shanghai en de provincies Guangdong, Jiangsu, Sichuan en Liaoning. Bij 4,43 procent van de 11 miljoen inwoners van Wuhan werden antilichamen aangetroffen, terwijl de teller officieel maar op ruim 50.000 besmettingen staat. Volgens de Chinese GGD is de studie uitgevoerd een maand nadat de eerste golf werd ingedamd. Buiten Wuhan waren er veel minder besmettingen. In andere steden in Hubei had maar 0,44 procent van de inwoners antistoffen tegen Covid-19.

Ter vergelijking: eind maart had al een op de zeven volwassen New Yorkers het virus gehad, eind augustus was dat al meer dan een kwart. Volgens de onderzoekers tonen hun resultaten aan hoe effectief de draconische lockdown was die China invoerde. Meer dan twee maanden werd Wuhan hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Miljoenen mensen moesten binnenblijven en mochten nog niet naar buiten voor een boodschap.

China ligt al lange tijd onder vuur, omdat het land te laat aan de wereld bekendmaakte dat het kampte met het uiterst besmettelijke coronavirus. Ook is er grote twijfel over de daadwerkelijke besmettingsaantallen. Ook deze studie is uitgevoerd door een overheidsinstantie.