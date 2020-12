Zweedse premier Löfven in opspraak om kerstshoppen

De Zweedse premier Stefan Löfven is dinsdag in opspraak geraakt nadat er in de Zweedse krant Expressen foto's zijn verschenen van de premier die op 20 december aan het kerstshoppen was in Stockholm. Twee dagen daarvoor had Löfven zijn landgenoten vanwege de stijgende besmettingscijfers juist opgeroepen om onder meer winkelcentra te vermijden.

"Ik hoop en geloof dat de mensen realiseren dat dit serieus is", zei Löfven tijdens de persconferentie die hij toen hield. De oproep van de premier gold zowel voor de aanloop naar Kerstmis als de uitverkoopdagen daarna.

Een woordvoerder van Löfven stelt dat de premier iets was gaan ophalen dat hij eerder had weggebracht. Het bezoek aan winkelcentrum Gallerian was "zorgvuldig gepland" en Löfven hield zich aan alle voorschriften van de gezondheidsautoriteiten en zichzelf door menigtes te vermijden, aldus de woordvoerder, die geen verdere details kon geven.

Morgan Johansson

Afgelopen weekend kwam ook minister van Justitie Morgan Johansson al in de problemen. Hij was op tweede kerstdag naar een winkelcentrum in het zuidelijke Lund gegaan.

De Zweedse regering presenteerde maandag een noodwet die het mogelijk moet maken strengere beperkingen op te leggen in de strijd tegen het coronavirus. De nieuwe bevoegdheden zouden komende maand ingaan en het bijvoorbeeld mogelijk maken om ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten.

Dinsdag werd bekend dat het Scandinavische land met zo'n 10,2 miljoen inwoners sinds 23 december 32.485 nieuwe coronabesmettingen en 205 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 heeft geregistreerd.