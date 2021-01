Pleidooi voor definitief vuurwerkverbod

Burgmeester Hubert Bruls van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo'n verbod moet gelden.

"De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten", zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. "Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: 'Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod'. Ook voor volgend jaar."

"Over de grote linie hadden we minder incidenten", stelt Bruls. "Je ziet nu al dat een heleboel mensen zich keurig aan de regels houden. Dus dankzij hen hebben we nu veel minder mensen die naar het ziekenhuis of de huisartsenpost moesten. Dat was natuurlijk ons belangrijkste doel, om te zorgen dat we die zorg zoveel mogelijk konden ontlasten. Het lijkt erop, zeg ik voorzichtig, dat het gelukt is."

Verder hekelt Bruls tegenover Omroep Gelderland het geweld tegen de politie waarvan ook dit nieuwjaar sprake was. "Daar kan ik niet aan wennen en daar moeten we streng tegen op blijven treden."