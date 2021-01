De cijfers bewijzen: ons leven is veranderd door corona

We blijven langer in bed liggen, stappen minder in de auto, lezen de hele dag door nieuws en verbruiken veel meer water. De coronacrisis heeft onze leefstijl wel degelijk veranderd, blijkt uit data, die de NOS op een rijtje zet.

Waterverbruik

We verbruikten 15 miljard liter meer water dan in 2019 weet waterbedrijf Vitens te melden. Uit de data blijkt ook dat we later opstaan: we douchen gemiddeld een uur later dan normaal. Dat komt door het thuiswerken: zonder reistijd kun je langer slapen.

Nieuws

Dat we langer in bed liggen, zie je ook aan de nieuwsconsumptie. De NOS ziet een piek in de bezoekersaantallen later in de ochtend. Ook wordt de site minder op vaste momenten bezocht, zoals vroeg in de ochtend, tussen de middag en ‘s avonds, maar meer de hele dag door. In totaal zijn we ook meer nieuws gaan lezen.

Dataverbruik

Het vele online vergaderen is ook terug te zien in de cijfers. Volgens KPN werd het telkens op het hele uur een stuk drukker op het netwerk. Dan begonnen de meeste vergaderingen. In de loop van het uur nam het dataverbruik weer af.

Energieverbruik

Tijdens de eerste lockdown verbruikten Nederlanders 16 procent meer energie, tijdens de tweede lockdown was dat nog 8,5 procent meer. Logischerwijs werd er door het thuiswerken tijdens kantooruren veel meer energie verbruikt door huishoudens dan anders.

Mobiliteit

In het voorjaar was de daling van de mobiliteit spectaculair: we bleven echt allemaal thuis, maar zoals je afgelopen maanden wel gemerkt zult hebben, is het nu een stuk drukker op de weg. In de eerste lockdown reisden we 30 tot 50 procent minder volgens data van Google. Tijdens de tweede lockdown was dat nog maar rond de 20 procent.