Obama: Trump zette aan tot het geweld bij het Capitool

Oud-president Barack Obama vindt dat Donald Trump medeverantwoordelijk is voor de gewelduitbarsting woensdag bij het Capitool. Volgens Obama heeft zijn opvolger de mensen ertoe aangezet. In een verklaring wijst Obama daarbij op de ongefundeerde leugens door Trump over de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Obama noemt de bestorming van het Capitool "een schande" voor de Verenigde Staten. "Maar we zouden ons voor de gek houden als dit als een verrassing komt."

De oud-president roept de Republikeinse leiders op een verantwoordelijke keuze te maken. "Ze kunnen deze weg blijven volgen en de vuurtjes blijven opstoken. Of ze kunnen voor de realiteit kiezen en de eerste stappen zetten om de branden te blussen. Ze kunnen Amerika kiezen." Verder looft Obama de Republikeinen die hardop de gebeurtenissen van woensdag hebben veroordeeld.