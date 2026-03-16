Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

Jan Smit
en zijn vrouw Liza Plat zetten na veertien jaar een punt achter hun huwelijk, na een langere periode van spanningen thuis en toenemende afwezigheid van de zanger
. In Volendam was al langer zichtbaar dat het niet soepel liep in de villa: Liza oogde volgens omstanders steeds ongelukkiger, terwijl Jan vaker in Spanje, op wintersport of met vrienden onderweg was dan aan de keukentafel.
Tijdens een eerder geboekte skivakantie in Oostenrijk zou iets zijn gebeurd dat volgens ingewijden de definitieve breuk heeft ingeluid, al vragen beiden nu vooral om rust en privacy. Geruchten over een andere vrouw in Jans leven worden door de betrokken fotografe ontkend.
Ook binnen de familie Smit
waren de verhoudingen al jaren gespannen; Liza lag naar verluidt slecht bij Jans ouders, ze vertoonde 'prinssegedrag', hoorde de Telegraaf
, wat de onderlinge band niet ten goede kwam. In het dorp wordt nu gespeculeerd dat de scheiding
pijnlijk is voor alle betrokkenen, maar mogelijk wel ruimte schept voor een voorzichtige herstelpoging van de familiebanden.