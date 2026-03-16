NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Samenleving
door Ans Vink
maandag, 16 maart 2026 om 5:55
ANP-552957743
De Nederlandse staat dreigt miljarden euro's te veel uit te keren aan schadevergoedingen na aardbevingen in Groningen en Noord-Drenthe.
De belastingbetalers krijgen de rekening, waarschuwen de exploitanten van het gasveld Shell en ExxonMobil en hun joint venture NAM. Ze verwijzen naar een vertrouwelijke presentatie van het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nu het aantal schadeclaims snel oploopt.
"Dit aantal schademeldingen staat op géén enkele manier in verhouding tot de reëel opgetreden mijnbouwschade (als die er al is)", schrijft het IMG, verantwoordelijk voor de afhandeling, in deze presentatie.
In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, in bezit van De Telegraaf, waarschuwen de bedrijven voor een eindrekening die voor belastingbetalers met miljarden euro's oploopt.

Lees ook

Joost Eerdmans (JA21) kan niet wachten om de Groningse gaskraan weer open te draaienJoost Eerdmans (JA21) kan niet wachten om de Groningse gaskraan weer open te draaien
NAM handelt schade bevingen niet meer afNAM handelt schade bevingen niet meer af
'Huizen bevingsgebied 954 mln minder waard''Huizen bevingsgebied 954 mln minder waard'
POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

130326VER_2032287102_

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

ANP-553144989

Belgische premier wil deal met Poetin

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

