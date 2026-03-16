Het Amerikaanse cryptobedrijf BlockFills staat op omvallen door tientallen miljoenen verlies en een slechte boekhouding, schrijft het FD. De situatie doet denken aan 2022, toen sterk dalende cryptokoersen ook grote problemen bij cryptobedrijven blootlegden. Noodlijdende partijen sleepten elkaar toen mee in hun val. Dat mondde uit in het faillissement van miljardenbeurs FTX, en in een crashende cryptomarkt.

BlockFills-crisis voedt angst voor nieuw FTX-scenario in cryptomarkt

De liquiditeitsverschaffer uit Chicago, actief in cryptoleningen en vermogensbeheer voor ruim tweeduizend institutionele klanten in bijna honderd landen, heeft klantopnames stilgelegd en zou kampen met een gat van naar schatting 80 miljoen dollar in de balans.

Volgens betrokkenen leed BlockFills tientallen miljoenen verlies op het delven, verhandelen en uitlenen van cryptovaluta, terwijl de interne boekhouding grote hiaten vertoonde. In een rechtszaak stelt een schuldeiser dat het bedrijf vervolgens klanttegoeden inzette om gaten in de cijfers te dichten, een praktijk die wrange herinneringen oproept aan het beruchte FTX-fiasco uit 2022. Schuldeisers hebben inmiddels juridische stappen gezet en er zou een herstructurering worden voorbereid, maar onduidelijk is of daarmee een faillissement nog kan worden afgewend.

De onrust rond BlockFills komt op een moment dat het vertrouwen in crypto al uiterst kwetsbaar is. De bitcoinkoers is na een flashcrash in oktober teruggevallen tot rond de 70.000 dollar, zo’n 40% onder de recordstand van afgelopen najaar, terwijl speculatie met geleend geld eerdere koerswinsten in korte tijd uitwiste. Tegelijkertijd hebben meer cryptobedrijven het moeilijk: zo stopt cryptobeurs Bit.com vanwege de slechte marktomstandigheden en zoekt ontwikkelaar Archblock bescherming tegen schuldeisers, waarbij opnieuw klantgelden op het spel staan.

Angst voor nieuw domino-effect in kwetsbare cryptomarkt

Beleggers vrezen vooral een domino-effect, omdat BlockFills talloze cruciale partijen in de markt bedient, van cryptobeurzen en brokers tot hedgefondsen en miningbedrijven. Grote investeerders als CME Ventures, Susquehanna Capital en cryptoleenbedrijf Nexo riskeren bij een ondergang tientallen miljoenen aan verliezen, maar ook kleinere partijen kunnen worden meegesleurd als posities gedwongen moeten worden afgebouwd. Een nieuwe vertrouwensschok kan de al sluimerende cryptowinter verlengen en verdere prijsschokken veroorzaken.

Zwak toezicht en gebrekkige controles houden crypto risicovol

Daarbovenop komt dat het fundament onder de sector nog altijd wankel is. Grote accountantskantoren mijden de cryptowereld vanwege fraudegevoeligheid en waarderingsproblemen, waardoor grondige controles vaak ontbreken en “proof of reserves”-rapporten relatief eenvoudig zijn te manipuleren. Het toezicht is gefragmenteerd: in de Verenigde Staten is het onder president Donald Trump versoepeld, terwijl de Europese cryptoregels weliswaar iets zijn aangescherpt maar nog altijd minder streng zijn dan voor de traditionele financiële sector en bovendien per land verschillen, waardoor bedrijven makkelijk kunnen uitwijken naar soepele jurisdicties als Cyprus en Malta.

De crisis rond BlockFills legt daarmee opnieuw bloot hoe kwetsbaar de cryptomarkt blijft voor slecht risicobeheer, gebrekkige controle en wegtrekkend vertrouwen. Voor beleggers en institutionele partijen is transparantie over reserves, tegenpartijen en toezicht cruciaal om te beoordelen of dit een geïsoleerd incident blijft, of het begin is van een nieuwe ronde van crypto‑faillissementen met FTX‑achtige proporties.