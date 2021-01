Fors meer kwetsbare ouderen overleden in laatste week 2020

In de laatste week van vorig jaar zijn er zo'n 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent meer dan gebruikelijk voor deze periode, maakte statistiekbureau CBS bekend. Het ging vooral om 80-plussers.

De sterfte in de rest van de Nederlandse bevolking kwam uit op bijna 2100, dat is volgens het CBS nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er zelfs 200 mensen minder.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 6700 meer mensen overleden dan normaal voor deze periode. Het bureau merkte eerder op dat de hogere sterfte van de afgelopen maanden samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

In de tweede golf tot nu toe is de zogeheten relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent). Zij worden op de voet gevolgd door Utrecht, Overijssel en Flevoland met rond 20 procent hoger dan verwachte sterfte. Zeeland heeft in de tweede golf tot nu toe geen echte oversterfte gehad en ook in Groningen blijft de oversterfte beperkt.