Spaans testfestival met duizend man geslaagd: niemand besmet

In Barcelona is als proef een festival georganiseerd waarbij ruim duizend man aanwezig was. Ze kregen vooraf aan de deur een sneltest en droegen mondkapjes. Achteraf bleek niemand besmet te zijn geraakt.

De festivalgangers hielden onderling geen afstand en het mondkapje mocht kort af als ze iets dronken. Ondertussen dansten en zongen ze 2,5 uur lang. Het testevenement werd gehouden samen met festival Primavera Sound, dat jaarlijks in Barcelona plaatsvindt. Bedoeling was om te kijken of een dergelijk event veilig kan worden georganiseerd. Dat blijkt dus het geval.

In Nederland wil de evenementenbranche ook zulke proeven uitvoeren. Fieldlab Evenementen denkt dat dit over een paar weken ook gaat gebeuren. Zo zou Guido Weijers voor 500 man in het Beatrix Theater in Utrecht gaan optreden.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft ook al positief gereageerd op Twitter: ‘Geen nieuwe coronabesmettingen na pilotevent in Barcelona. Goed nieuws, inspirerend en hoopvol!’