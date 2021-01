GroenLinks: geef ouders recht op betaald coronaverlof

Ouders die hun baan met thuisonderwijs voor kinderen combineren, moeten betaald coronaverlof kunnen opnemen. Dat voorkomt stress en ernstige gezondheidsklachten, zoals een burn-out. Ook haalt het de druk af van de reeds overvraagde noodopvang. Met dit voorstel komt GroenLinks woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het combineren van een baan met thuisonderwijs is voor veel werkende ouders een onmogelijk opgave, stelt GroenLinks. Zij halen werk in tijdens avonduren of op weekenddagen of nemen vakantiedagen op, terwijl ze die straks nodig hebben om uit te rusten.

"De rek is eruit. Ouders raken in de knel. Zij moeten eigenlijk twee banen combineren en kunnen nergens terecht voor ondersteuning", zegt Jesse Klaver. "Zorg voor kinderen is niet iets wat je er maar even bij doet. Het is tijd dat daar oog voor is. Zowel in het belang van de werkende ouders, als in dat van de kinderen zelf."

Volgens GroenLinks loopt Nederland achter als het gaat om erkenning dat werken en zorgen niet zomaar samengaan. In veel andere Europese landen zijn wel tijdelijke coronaverlofregelingen. Zo heeft België het ouderschapsverlof uitgebreid, hebben Noorwegen en Oostenrijk een vorm van zorgverlof, en ook in Duitsland, Cyprus, Italië, Griekenland en Roemenië kunnen werkende ouders betaald verlof opnemen.

GroenLinks wil graag dat het kabinet zo snel mogelijk een coronaverlofregeling openstelt. "Dit kabinet tast in de buidel met steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers die vanwege de maatregelen hulp nodig hebben. Laten we ook de hand reiken om die honderdduizenden ouders die nu thuis zitten, te steunen", aldus Klaver.