President Donald Trump roept een week voor zijn vertrek op tot kalmte in de Verenigde Staten. Hij maant mensen in een verklaring geen geweld te gebruiken en wetten te overtreden nadat zijn aanhangers vorige week het parlement in Washington hadden bestormd.

"Dat is niet waar ik voor sta en het is niet waar Amerika voor staat", aldus Trump. Hij wijst op berichten dat meer "demonstraties" staan gepland en vraagt "alle Amerikanen" om te helpen de rust te doen terugkeren.