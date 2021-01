‘Basisscholen voorlopig nog niet open’

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het einde van de maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker, laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het AD weten.

"We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen", zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy tegen de krant. "Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig om een advies te geven, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen en tegelijkertijd vindt iedereen het basisonderwijs van enorm belang om snel te heropenen." Volgens Illy verplaatsen Nederlanders zich nog altijd te veel, door bijvoorbeeld niet thuis te werken.

Een ander OMT-lid, dat anoniem wil blijven, uit in de krant zijn zorgen over de Britse variant. "De aanwijzingen zijn steeds sterker dat het lastiger strijden wordt tegen deze variant", zegt hij. "We moeten zo lang mogelijk voorkomen dat deze versie alles overneemt. Het kan helpen dat we al in lockdown zaten toen deze opkwam, maar het baart ons zorgen."

Alternatieven

Het kabinet sprak eerder de hoop uit dat kinderopvangcentra en basisscholen op 25 januari open kunnen, al hangt dat wel af van de uitkomsten van een RIVM-onderzoek naar de Britse mutatie voor scholen. Dit weekend stuurt het OMT een nieuw advies naar het demissionaire kabinet.

Eerder deze week riepen vijftig organisaties het kabinet op om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting. Ze vrezen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. "De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven", stelden de organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, Jantje Beton, Kids Rights, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en UNICEF Nederland.