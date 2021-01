Schiedammer verstopt drugs in tasje van peuter

Een 32-jarige man uit Schiedam probeerde drugs te verstoppen in het heuptasje van zijn neefje, een peuter van 2. De man zit vast.

Hij werd rond 17 uur in het Brabantse Halsteren staande gehouden door agenten. De man reed in een auto met een Belgisch kenteken, achterin zat het kind. De dertiger toonde een vals Belgisch rijbewijs. Daarop moest hij mee naar het bureau.

Uit het tasje van het kind kwam een sterke hennepgeur. Er bleek maar liefst 41 gram drugs in te zitten. In Nederland zijn slechts vijf hennepplanten of vijf gram cannabis toegestaan. Na fouillering haalden agenten nog twee valse identiteitsbewijzen uit de onderbroek van de Schiedammer.

De man zit voorlopig vast. Het kind is na overleg met de Kinderbescherming onttrokken aan het ouderlijk gezag, meldt de politie.