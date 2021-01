België zet eerste Moderna-prik

België heeft voor het eerst het coronavaccin van Moderna toegediend. Personeel van een Antwerps ziekenhuis kwam als eerste aan de beurt.

Nederland zet het nieuwe vaccin van Amerikaanse makelij, dat sinds een kleine twee weken in de Europese Unie gebruikt mag worden, volgende week voor het eerst in. België is niet de eerste, zo begon Duitsland vrijdag al.

België gebruikt het Moderna-vaccin nu eerst voor verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, de corona- of de spoedafdelingen werken. Omdat het middel vanuit het Antwerpse Middelheimziekenhuis wordt verspreid, werd daar ook de eerste prik gezet. Vrijdag moeten duizend medewerkers zijn ingeënt.

Het Moderna-vaccin hoeft, anders dan het eerste goedgekeurde vaccin van Pfizer/BioNTech, niet in een superdiepvriezer en blijft na ontdooien een maand goed in de koelkast. Dat maakt het verspreiden en toedienen gemakkelijker.