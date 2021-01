FBI: Capitoolbestormer wilde laptop Pelosi aan Rusland verkopen

Een vrouw die deelnam aan de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw eerder deze maand en daarbij een laptop zou hebben gestolen uit het kantoor van Lagerhuisvoorzitter Nancy Pelosi, wilde de laptop verkopen aan de Russische autoriteiten, stelt de federale politiedienst FBI in gerechtelijke stukken. De vrouw, Riley June Williams, werd door de FBI gezocht voor "het gewelddadig binnentreden" van het Capitool en "wanordelijk gedrag" daar.

The Washington Post meldde maandag dat de federale autoriteiten hadden gezegd dat zij Williams hadden gearresteerd, maar gaf verder weinig details. Een FBI-agent heeft op basis van foto's en video's van de aanval op het Capitool gesteld dat Williams in de buurt is geweest van het kantoor van Pelosi.

Een getuige, die in de gerechtelijke stukken als W1 staat aangegeven maar claimt de voormalige geliefde te zijn van Williams, heeft verklaard dat zij een laptop die ze zou hebben buitgemaakt naar een vriend in Rusland had willen sturen. Die had de computer dan weer kunnen doorverkopen aan de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR. Die verkoop "ging niet door om onbekende redenen en Williams heeft de computer nog steeds of heeft hem vernietigd", staat in de verklaring van de getuige.

Het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk een laptop is gestolen uit het kantoor van Pelosi. De FBI zegt dat nog steeds te onderzoeken.