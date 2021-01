‘Lagere levering van AstraZeneca leidt tot uitstel vaccinaties’

WDat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie lager zal uitvallen, is "een flinke tegenvaller". Dat zegt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, voormalig directeur van het Nederlands Vaccin Instituut en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM zaterdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Het terugschroeven van het aantal geleverde vaccins gaat waarschijnlijk tot uitstel leiden voor sommige groepen die gevaccineerd moeten worden.

"Hoe je het ook regelt, je moet de vaccinatiepuzzel opnieuw leggen. Het lijkt er toch wel op dat het schema verder naar de toekomst verschuift", aldus Van der Zeijst. De emeritus hoogleraar ziet overigens wel kansen "er nog een mouw aan te passen", bijvoorbeeld door de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin uit te stellen, zodat meer mensen hun eerste prik kunnen krijgen.

Volgens een leveringsoverzicht van het ministerie van Volksgezondheid van begin dit jaar zouden 4,5 miljoen van de AstraZeneca-vaccins in het eerste kwartaal van dit jaar binnenkomen. Een hoge EU-functionaris zei vrijdag dat de eerste levering van AstraZeneca 60 procent lager zal uitvallen dan verwacht. Volgens de farmaceut is er een probleem met de productie.

IHet ministerie heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij deze leverancier besteld, een hoger aantal dan van de andere coronavaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Het vaccin zal worden ingezet voor vaccinatie van zorgmedewerkers en mensen tot zestig jaar met een medische indicatie en later bredere groepen. Aanstaande vrijdag keurt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin waarschijnlijk goed voor gebruik in de EU.