Partijen op Urk riepen op de avondklok niet te handhaven

Hart voor Urk – deel van B&W van Urk en PVV (oppositie) hebben de afgelopen dagen de burgemeester opgeroepen de avondklok te negeren. De PVV heeft via twitter de burgers opgeroepen zich niets van de avondklok aan te trekken. Niet handhaven die avondklok, was hun verzoek aan de burgemeester.

De avondklok heeft Urk zaterdagavond veranderd in een grimmig decor dat wel lijkt op een oorlogszone. Demonstranten tegen de nieuwe en zware corona-maatregel staken een GGD-testlocatie in brand in de haven en gooiden met vuurwerk en bierflesjes naar de talrijke politieagenten. Een noodbevel is afgekondigd.