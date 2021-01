Coronahooligans en wappies zorgen voor chaos in 10 steden

Verspreid over Nederland is het in zeker 10 steden en dorpen tot ernstige rellen gekomen tussen relschoppers en wappies aan de ene kant en politie en marechaussee aan de andere kant.

In Enschede is het Medisch Spectrum Twente (MST) bekogeld, zegt het ziekenhuis. Relschoppers hebben aan het eind van de avond geprobeerd om ruiten in te gooien.

Het ziekenhuis heeft extra beveiliging ingezet. “Rond deze tijd is er bij het ziekenhuispersoneel wisseling van de avond- en nachtdienst. De beveiliging staat er voor de zekerheid, zodat collega’s weten dat ze het ziekenhuis veilig in en uit kunnen”, zei een woordvoerder aan het einde van de avond. De politie heeft relschoppers in de buurt van het ziekenhuis weggestuurd.

Andere berichten kwamen onder meer uit Den Haag, Tilburg, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn. “Het is vreselijk”, reageert voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad in Op1. “Dit is geen demonstreren, ik zou dit coronahooligans noemen.”

Eerder op zondag was het in Amsterdam en Eindhoven al tot grootschalige rellen gekomen.