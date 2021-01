Annemarie gaat viraal: op kosten van verbouwende buurman in hotel

We vinden ook blije berichten juist nu fijn. Dat blijkt uit de grote aandacht voor de hulp aan de Bossche Primera-winkelier en ook uit de liefde reactie van de buurman freelance sportjournalist Annemarie. Ze startte in september met de Pabo-opleiding in deeltijd. Net wanneer haar tentamenweek begint, is er een verbouwing gepland bij de buren. ,,Dit hoorde ik van de huisbaas. Het sloopwerk zou precies in mijn tentamenweek vallen. Ik heb toen gelijk contact opgenomen met mijn buurman om het een en ander te vragen. Hij brak me meteen af en zei: ‘Als je in de problemen zit, boek je een kamer in het Lloyd-hotel’”, vertelt Annemarie aan het AD.

De buurman was resoluut: ga naar een hotel.

,,Ik heb nog gezocht naar andere mogelijkheden, maar dat leek uiteindelijk geen optie te zijn.” Toen Annemarie dat aan haar buurman liet weten, stond hij erop dat zij een kamer zou boeken in het hotel.

Voor wie er deze dagen is gaan twijfelen aan de goedheid van de mens. Mn buren zijn net begonnen met verbouwen, middenin mn tentamenweek. Kreeg een bericht van de buurman. 'Boek een werkplek in het Lloyd hotel en stuur me een tikkie.' pic.twitter.com/UquqFwAHJ9 — Annemarie Postma (@Postma11) January 27, 2021