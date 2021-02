Kamerleden kritisch over appjes FVD

Verscheidene Kamerleden uiten dinsdag forse kritiek op Forum voor Democratie, naar aanleiding van een artikel in EW (Elsevier). Dat blad schrijft over racistische berichten in WhatsApp-groepen van FVD.

Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) deelt het artikel, waarin onder meer uitspraken van FVD-leider Thierry Baudet worden aangehaald, op Twitter en schrijft erbij: "If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck".

GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-Kamerlid Rob Jetten wijzen erop dat de VVD en het CDA in Brabant samenwerken met FVD. "Racisme, homofobie, vrouwen- en Jodenhaat. Allemaal in de appwisselingen van Baudet en z’n kameraden", aldus Jetten op Twitter. "VVD en CDA zitten ondertussen vrolijk met Forum voor Democratie in de coalitie in Brabant. Daarmee krijgen racisme en discriminatie legitimiteit."

Screenshots

Klaver vraagt zich af: "Als dit nog geen reden is voor CDA en VVD om te stoppen met de samenwerking met FvD in Brabant, wat dan wel?"

EW publiceerde dinsdag screenshots van en citaten uit FVD-WhatsApp-groepen. In de groepen, waarin kopstukken van de partij actief zijn, gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, "African Americans" en "Hispanics". Baudet zegt daarover: "100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid." Ook gebruiken de FVD'ers in de gesprekken meerdere racistische termen en wordt er gescholden met het woord 'homo'.

Baudet zelf noemt het artikel in een reactie "opgeklopte ophef", maar ontkent het bestaan van de appjes dinsdag niet.